





По данным некоторых инсайдеров, Apple проведет свою весеннюю презентацию 23 марта. На ней могут представить как обновленные iPad, AirPods, iMac, так и Apple TV и возможно даже AirTags. Однако если эта информация находится в разряде слухов, то вот дата начала продаж нового iPad Pro 2021 года уже стала известна благодаря неосторожности одного из магазинов.Один из покупателей в американском магазине Target обнаружил на прилавке чехол, который подходит как к iPad Pro (2018-2020) и iPad Air 2020, так и к новому iPad Pro (2021). Отсюда можно сделать два вывода: во-первых, внешне новый iPad слабо изменится в сравнении со старыми, раз к нему подходит тот же чехол. Во-вторых, раз чехлы уже есть в продаже — новый iPad Pro точно будет представлен на мартовской презентации Apple.Что интересно, когда посетитель магазина решил купить этот чехол, то ему сказали, что он поступит в продажу только 6 апреля — разумно предположить, что это и есть дата старта продаж iPad Pro (2021). Что касается характеристик нового планшета Apple, то он, возможно, получит MiniLED дисплей и мощную SoC Apple A14X.