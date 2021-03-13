





Как Intel уже много раз намекала, компания готовит к выпуску свои десктопные игровые видеокарты Xe DG2, планируя стать третьим игроком на рынке компьютерных GPU. Однако до этого момента у нас не было никаких данных о производительности таких видеокарт, но теперь глава графического подразделения Intel, Раджа Кодури, дал на это намек — более того, даже засветил на фото инженерный образец новинки.На фото мы можем разглядеть плату со сравнительно небольшим кулером. Да, на привычные нам видеокарты она не похожа, но вот на тестовый образец — вполне: они частенько бывают в сокетном исполнении, чтобы GPU можно было быстро заменить. Более того, на фото можно разглядеть бенчмарк 3DMark с доступным тестом DirectX DXR, то есть видеокарта поддерживает трассировку лучей.Что касается ее производительности, то Кодури решил немного поностальгировать и сообщил, что в 2012 году в этой же лаборатории тестировал графику новых процессоров Intel Crystal Well — имеются ввиду решений 4-ого поколения Core с мощной интегрированной видеокартой Iris и отдельным кэшем L4 (так называемая eDRAM), которые в основном использовались в MacBook Pro. В этих процессорах были доступны две интегрированные видеокарты — это Iris 5100 и Iris 5200.И Кодури заявил, что новая видеокарта компании в 20 раз быстрее. Что ж, давайте приблизительно посчитаем ее производительность. Возьмем Iris 5100 как менее мощный вариант — она набирает в тесте 3Dmark 2011 порядка 1100 баллов. Раз новинка Intel в 20 раз быстрее — нам нужна видеокарта, которая набирает в этом же тесте около 22 000 очков. Ближе всего находится десктопная Nvidia GTX 1660 Super.И это оценка снизу: если брать Iris 5200, которая почти вдвое быстрее младшей версии, то мы получим уровень новой дискретной графики Intel около RTX 3060 Ti. В любом случае, оба варианта показывают, что компания действительно готовит серьезную графику, которая без проблем сможет справиться с современными играми на высоких настройках графики как минимум в FHD, а может и в 2К.