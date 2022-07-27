+346
Игра Stray для PlayStation 5 появится в России на дисках. На цену лучше не смотреть
Александр Кузнецов —
Игра Stray про приключения бездомного кота в постапокалиптическом мире, населённом роботами, стала одной из самых популярных в этом году. Она уже доступна на ПК, а скоро появится на консолях PlayStation 5.
О предстоящем выпуске локализованной версии Stray для PlayStation 5 на дисковых носителях объявила компания «Бука». Рекомендованная стоимость игры уже известна — 4999 рублей. Версия для ПК продаётся в Steam за 700 рублей, но с покупкой игры в России возникают сложности (которые, впрочем, при желании можно преодолеть). Релиз русифицированного варианта Stray от «Буки» состоится 20 сентября, то есть спустя два месяца после официального выпуска игры на ПК.
Геймерам и критикам игры Stray очень понравилась. Рецензенты отмечают красивую и высокодетализированную графику, а также насыщенный мир, который окружает героя. В то же время они указывают на посредственную реализацию сюжетной линии и отсутствие неожиданных сюжетных поворотов. Проще говоря, эта игра очень красивая и атмосферная, но сюжет мог быть более интересным.
Выяснилось, что Stray очень легко поддаётся модификации, а разработчики не против того, чтобы над их творением издевались. В сети появилось уже около десятка модов Stray, и среди них попадаются по-настоящему интересные и необычные. К примеру, в одном из модов бродячего кота заменили на героя GTA San Andreas Си Джея: он бегает на четвереньках, мяукает, пьёт из луж и обтирается с кошками.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+240
+346
+4376
Так не стоит забывать, что цены взвинтили продаваны не так давно. Наверное сейчас в РФ, практически самые дорогие игры для консолей. 6-7-8 тысяч за обычное издание какого-нибудь эксклюзива и ещё больше за Deluxe или Gold. Уж выгодней цифру покупать, там хоть скидки нормальные есть и игры не подорожали хоть сейчас это костыли стали с покупкой
27 июля 2022 в 18:02
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+240
+4376
Турция не панацея, на эксклюзивах в турецком сторе нет русского и на некоторых других играх, тем более вся эта халява лишь до того пока курс лиры не пересчитали. Проще доплатить и взять или Британию или Украину, там проблем с языками 5500-6000р за годовую подписку и нет проблем. 400+ игр и вправду, хватит наверное всем, тем более что обновляться спустя время каталог будет.
27 июля 2022 в 18:06
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+158
+440
Скачал с трекера 😅
27 июля 2022 в 22:17
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