Игры Stray

Игра Stray для PlayStation 5 появится в России на дисках. На цену лучше не смотреть

Александр


Игра Stray про приключения бездомного кота в постапокалиптическом мире, населённом роботами, стала одной из самых популярных в этом году. Она уже доступна на ПК, а скоро появится на консолях PlayStation 5.

О предстоящем выпуске локализованной версии Stray для PlayStation 5 на дисковых носителях объявила компания «Бука». Рекомендованная стоимость игры уже известна — 4999 рублей. Версия для ПК продаётся в Steam за 700 рублей, но с покупкой игры в России возникают сложности (которые, впрочем, при желании можно преодолеть). Релиз русифицированного варианта Stray от «Буки» состоится 20 сентября, то есть спустя два месяца после официального выпуска игры на ПК.

Геймерам и критикам игры Stray очень понравилась. Рецензенты отмечают красивую и высокодетализированную графику, а также насыщенный мир, который окружает героя. В то же время они указывают на посредственную реализацию сюжетной линии и отсутствие неожиданных сюжетных поворотов. Проще говоря, эта игра очень красивая и атмосферная, но сюжет мог быть более интересным.

Выяснилось, что Stray очень легко поддаётся модификации, а разработчики не против того, чтобы над их творением издевались. В сети появилось уже около десятка модов Stray, и среди них попадаются по-настоящему интересные и необычные. К примеру, в одном из модов бродячего кота заменили на героя GTA San Andreas Си Джея: он бегает на четвереньках, мяукает, пьёт из луж и обтирается с кошками.


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Комментарии

+346
Paspartu
Обычная цена для консоли
27 июля 2022 в 16:39
#
+240
mr.panda Paspartu
Ну не за индюшатину))) игра по цене калисто протокол)
27 июля 2022 в 16:55
#
+346
Paspartu mr.panda
Ну так не покупай
27 июля 2022 в 18:00
#
+240
mr.panda Paspartu
Я и не покупал) забрал по подписке)
27 июля 2022 в 23:27
#
+4376
Carter_Mayers mr.panda
Так не стоит забывать, что цены взвинтили продаваны не так давно. Наверное сейчас в РФ, практически самые дорогие игры для консолей. 6-7-8 тысяч за обычное издание какого-нибудь эксклюзива и ещё больше за Deluxe или Gold. Уж выгодней цифру покупать, там хоть скидки нормальные есть и игры не подорожали хоть сейчас это костыли стали с покупкой
27 июля 2022 в 18:02
#
+240
mr.panda
Ахахах. Подписка 1600, в ней бесплатно стрей и 400 игр+. Никто и никогда не вернутся в 2007… Ой, в Российский Стор))))
27 июля 2022 в 16:53
#
+4376
Carter_Mayers mr.panda
Турция не панацея, на эксклюзивах в турецком сторе нет русского и на некоторых других играх, тем более вся эта халява лишь до того пока курс лиры не пересчитали. Проще доплатить и взять или Британию или Украину, там проблем с языками 5500-6000р за годовую подписку и нет проблем. 400+ игр и вправду, хватит наверное всем, тем более что обновляться спустя время каталог будет.
27 июля 2022 в 18:06
#
+158
den3221
Извините но с ценами совсем с ху.. сорвались. Индюшка на 4-5 часов по цене ааа проекта, но хоть и чертовски залипательно успокаивающая!)
27 июля 2022 в 19:00
#
+440
franzisonfire
Скачал с трекера 😅
27 июля 2022 в 22:17
#
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