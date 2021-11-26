Софт, позволяющий захватывать видео с экрана компьютера и редактировать записи, — лучший помощник и обязательный инструмент многих геймеров и видеоблогеров. И чем лучше этот софт, тем приятнее и удобнее с ним работать.
Сегодня мы расскажем вам о программе Wondershare Filmora, которая позволяет записывать видео игр. Это одна из наиболее функциональных и продвинутых утилит для записи происходящего на экране на видео. Она обладает множеством дополнительных возможностей, например, может захватывать звук и изображение с веб-камеры, а также позволяет редактировать видео и добавлять к нему аннотации и текст. Кроме того, к видео можно добавлять различные эффекты, которые улучшают зрелищность и придают роликам индивидуальности. Разработчики выпускают новые эффекты каждый месяц.
Wondershare Filmora идеально подходит для захвата игрового процесса. Эта программа может вести запись экрана со скоростью до 120 кадров в секунду, что более чем достаточно для любого геймера. Помимо записи видео с экрана, эта программа может захватывать звук изображение с веб-камеры, что позволяет гейм-блогерам записывать инструкции по прохождению игр с комментариями геймплея. Многие считают Wondershare Filmora лучшей программой для захвата видео с игр, и это вполне объяснимо, ведь у неё очень простой и понятный интерфейс, широкие возможности записи, редактирования, поддержка сохранения видео в разных форматах и нет лишних функций, которые мешались бы пользователю.
Работать с Wondershare Filmora очень просто:
- Установите и запустите программу
- Создайте новый проект через меню «Файл»
- Выберите опцию «Запись экрана ПК»
- Выберите настройки записи (разрешение, частоту кадров, уровень качества и пр.) и нажмите на кнопку записи.
- После завершения захвата видео с экрана перейдите к записи и отредактируйте её: вырежьте лишние фрагменты, добавьте эффекты перехода между фрагментами и текст
- Экспортируйте запись в нужный вам формат.
Программу Wondershare Filmora, предназначенную для захвата видео с игр, можно скачать с сайта разработчика. Пробная версия позволяет бесплатно изучить все возможности этой программы и решить, захотите ли вы использовать её на постоянно основе. В дальнейшем можно оформить подписку с оплатой по месяцам или на год вперёд. Также можно приобрести пожизненную лицензию с единоразовым платежом. Программа Wondershare Filmora доступна как для Windows, так и для Mac. Школьники, студенты и преподаватели могут купить лицензию на использование Wondershare Filmora со скидкой 25%.
Сейчас действует скидка 35% на покупку лицензии Wondershare Filmora. Поторопитесь, пока распродажа не закончилась!
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru