Суд отказал Google в приостановке начисления штрафа по последнему обвинительному решению. Результат слушания опубликован на сайте kad.arbitr.ru.
Ранее московский суд постановил, что компания Google безосновательно заблокировала российский YouTube-канал «Царьград» и удалила некоторые видеоролики, размещенные на нем. Согласно постановлению, юридическое лицо ООО «Гугл» обязано восстановить канал на площадке, а также выплачивать компенсацию за каждый день промедления по 100 тысяч рублей.
Google восстановила канал и подала кассационную жалобу на это решение, так как, по ее мнению, ответчик был выбран неправильно — ведь юрлицо ООО «Гугл» не занимается модерацией контента YouTube. На время рассмотрения жалобы компания попросила суд приостановить начисление штрафа, так как решение уже, по сути, выполнено и канал возвращен на площадку (правда без части видеороликов).
Теперь стало известно, что суд отказал Google и не будет приостанавливать исполнение приговора — иными словами, на время рассмотрения кассационной жалобы и других юридических процедур Google придется платить 100 тысяч в день, и пока неизвестно, сколько это продлится. Подробностей о причинах такого решения не указано.
Поскольку помимо указанной суммы компания должна выплатить неустойку за весь прошедший период, в течение которого канал «Царьград» был заблокирован, в итоге эта сумма может оказаться колоссальной. Согласно решению суда, каждую неделю сумма неустойки должна удваиваться.
В Google посчитали, что неустойка всего за два месяца (134 млн рублей) превысит среднегодовую выручку истца — «Царьграда» — примерно в четыре раза. За год и два месяца эта сумма превысит объем российской денежной массы, а за полтора года — объем всего мирового богатства. Неизвестно, на что может пойти Google, когда перед ней возникла такая неутешительная перспектива. Возможно, компания сочтет это неоправданными тратами и решит по своей воле уйти из России раньше, чем мы предполагали.
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Источник:
Я конечно понимаю что вам хочется верить что Гугл может Такие решения принимать сам, но это не так.)
Безусловно какие-то решения он сам принимать может, но определяющих решений среди них нет.
Сейчас борьба идёт не за сумму штрафа, а за то чтобы власти не смогли создать прецедент.