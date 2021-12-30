Samsung удаляет из One UI то, что всех бесит и раздражает. Дождались!

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Стало известно, что покажет Apple на октябрьской презентации. Будет круто!

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