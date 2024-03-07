Таким будет iPhone 16. Нравится?

В сети появился свежий инсайд, который подтверждает дизайн будущего базового iPhone 16. О нем пишет MyDrivers.
Ранее мы показывали несколько возможных вариантов внешнего вида задней крышки iPhone 16. В их числе был сдвоенный и спрятанный под единое черное стекло модуль камеры, а также подобный iPhone 12 вариант. Похоже, что второй победил.
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Инсайдер Majin Bu опубликовал CAD-чертежи iPhone 16 и они подтверждают вертикальное расположение объективов камер. Если учесть предыдущие надежные источники, то можно с немалой долей уверенности сказать, что iPhone 16 будет именно таким:
Помимо этого сообщается, что в грядущей линейке мы больше не увидим боковой переключатель бесшумного режима. Похоже, Apple положительно оценила опыт использования «кнопки действия» в iPhone 15 Pro, поэтому ожидается, что она перекочует в базовые модели айфонов 2024 года.