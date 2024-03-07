Таким будет iPhone 16. Нравится?

Инсайдер Majin Bu опубликовал CAD-чертежи iPhone 16 и они подтверждают вертикальное расположение объективов камер. Если учесть предыдущие надежные источники, то можно с немалой долей уверенности сказать, что iPhone 16 будет именно таким:Помимо этого сообщается, что в грядущей линейке мы больше не увидим боковой переключатель бесшумного режима. Похоже, Apple положительно оценила опыт использования «кнопки действия» в iPhone 15 Pro, поэтому ожидается, что она перекочует в базовые модели айфонов 2024 года.