Появился еще один вариант дизайна iPhone 16. Он гораздо свежее и приятнее

Олег

iPhone 16
Фото: MacRumors


В сети распространяются новые рендеры iPhone 16, которые отличаются от предыдущих. Их показали в MacRumors.

Ранее мы уже показывали вариант дизайна задней крышки будущего iPhone 16. Он в точности копировал таковую в iPhone 12, добавляя лишь LiDAR — неизвестно, установят ли его в базовые айфоны 2024 года. Теперь появился еще один вариант оформления задней крышки, и он кажется более свежим и симпатичным.

iPhone 16
Фото: MacRumors

Мы видим вертикальный модуль камер в форме овала — такого оформления блока не было со времен iPhone Xs. Тогда объективы были закрыты черным стеклом и выглядели как единый модуль, а на изображении камеры разделены и смотрятся очень симпатично. Вспышка вынесена за пределы «островка» с объективами.

Пока неясно, какой именно дизайн окажется окончательным. Инсайдеры знают лишь то, что камеры в iPhone 16 будут располагаться вертикально. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4856
Mers
В Х мне нравится полностью черный блок камер. На белом смотрится вообще отпадно)
2 часа назад в 08:49
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