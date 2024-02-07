Появился еще один вариант дизайна iPhone 16. Он гораздо свежее и приятнее

Фото: MacRumors
В сети распространяются новые рендеры iPhone 16, которые отличаются от предыдущих. Их показали в MacRumors.
Ранее мы уже показывали вариант дизайна задней крышки будущего iPhone 16. Он в точности копировал таковую в iPhone 12, добавляя лишь LiDAR — неизвестно, установят ли его в базовые айфоны 2024 года. Теперь появился еще один вариант оформления задней крышки, и он кажется более свежим и симпатичным.
Фото: MacRumors
Мы видим вертикальный модуль камер в форме овала — такого оформления блока не было со времен iPhone Xs. Тогда объективы были закрыты черным стеклом и выглядели как единый модуль, а на изображении камеры разделены и смотрятся очень симпатично. Вспышка вынесена за пределы «островка» с объективами.
Пока неясно, какой именно дизайн окажется окончательным. Инсайдеры знают лишь то, что камеры в iPhone 16 будут располагаться вертикально.