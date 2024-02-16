Подтвердился самый унылый слух об iPhone 16

Олег

iPhone 16
Фото: MacRumors


В сети появилась утечка внутреннего устройства iPhone 16, которая подтверждает расположение камер. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, фотоинсайд предоставил владелец Twitter-аккаунта Маджин Бу. Он показал снимок запчасти для будущего iPhone 16, которая является чем-то вроде корпуса или кронштейна для линз камер на задней панели смартфона. Эта деталь подтверждает, что объективы будут расположены вертикально друг над другом.

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Ранее мы уже показывали возможные варианты дизайна задней крышки iPhone 16. Почти все из них очень сильно напоминают старые айфоны — либо iPhone 11, либо iPhone Xs. Судя по всему, Apple не покажет нам никакого amazing в плане дизайна iPhone 16, и это довольно грустно. Лишь один из возможных вариантов оформления кажется более-менее свежим на фоне остальных. 

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Источник:
MacRumors
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