Подтвердился самый унылый слух об iPhone 16

Фото: MacRumors
В сети появилась утечка внутреннего устройства iPhone 16, которая подтверждает расположение камер. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, фотоинсайд предоставил владелец Twitter-аккаунта Маджин Бу. Он показал снимок запчасти для будущего iPhone 16, которая является чем-то вроде корпуса или кронштейна для линз камер на задней панели смартфона. Эта деталь подтверждает, что объективы будут расположены вертикально друг над другом.
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Ранее мы уже показывали возможные варианты дизайна задней крышки iPhone 16. Почти все из них очень сильно напоминают старые айфоны — либо iPhone 11, либо iPhone Xs. Судя по всему, Apple не покажет нам никакого amazing в плане дизайна iPhone 16, и это довольно грустно. Лишь один из возможных вариантов оформления кажется более-менее свежим на фоне остальных.