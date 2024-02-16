Подтвердился самый унылый слух об iPhone 16



Фото: MacRumors





В сети появилась утечка внутреннего устройства iPhone 16, которая подтверждает расположение камер. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, фотоинсайд предоставил владелец Twitter-аккаунта Маджин Бу. Он показал снимок запчасти для будущего iPhone 16, которая является чем-то вроде корпуса или кронштейна для линз камер на задней панели смартфона. Эта деталь подтверждает, что объективы будут расположены вертикально друг над другом.



