Таксист рассказал, каких пассажиров он ненавидит и не повезёт ни за какие деньги

Александр




MaxVlgDriver, работающий таксистом, поведал на «Пикабу» о категориях клиентов, которых он недолюбливает и старается избегать. Он и многие другие водители часто отказывают им в поездках, даже если сумма заказа кажется выгодной — так они берегут себе нервы и избавляются от риска попасть на большие расходы или вляпаться в неприятности с законом.

Попутчики

Этот тариф выбирают те, кому даже «Эконом» кажется слишком дорогим — в основном это пассажиры с низким уровнем дохода, что сказывается на их развитии и поведении. Они часто конфликтуют без каких-либо причин, ведут себя надменно и считают, что все вокруг им чем-то обязаны. В некоторых регионах можно отключить этот тариф, а в других приходится брать заказы и отказываться от них, что плохо влияет на баллы активности.

Пьяницы

Они ведут себя вызывающе и неадекватно, а их настроение за секунду меняется с дружелюбного на агрессивное и обратно. Оскорбляют, провоцируют драки, могут уснуть в пути или заблевать салон, а конце поездки откажутся платить, просто потому, что это покажется им хорошей идеей. Таксистам позволено отказываться везти таких пассажиров, а баллы активности чаще всего возвращают после обращения в поддержку.

Дети в экономе

Для поездок с детьми нужно выбирать детский тариф, который предусматривает кресло для ребёнка. Некоторые пассажиры выбирают более дешёвый тариф, чтобы сэкономить, или предлагают доплатить водителю, поскольку машину с детским креслом можно прождать очень долго или вообще не дождаться. Умные таксисты предпочитают не рисковать и отказываются везти пассажиров с малолетними детьми, если в салоне нет специального кресла, поскольку за нарушение им грозит крупный штраф, а в случае аварии дело может дойти до уголовки. Кроме того, дети иногда пинают кресла или их может укачать и вырвать, поэтому некоторые таксисты отменяют заказы, когда видят, что пассажир решил взять с собой ребёнка.

Купить и привезти

Вообще-то существует тариф «Курьер», но некоторые клиенты почему-то вызывают обычное такси и в чате или по телефону просят таксиста купить что-нибудь в магазине и привезти или по прибытии говорят, что нужно передать товар другому человеку. Неудивительно, что им отказывают водители, которые ценят свою профессию.

Закладчики и наркоманы

Таксисты обычно знают, где обитают и куда катаются такие граждане, поэтому стараются игнорировать вызовы по их адресам. Причины — неадекватное поведение с риском для жизни и сохранности личных вещей и автомобиля. Кроме того, если машину остановит полиция и найдёт что-нибудь запрещённое, таксиста потом затаскают по судам или вообще посадят как соучастника по наркотической статье.
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