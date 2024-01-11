Таксист рассказал, почему намного выгоднее отказываться от заказов, чем выполнять их

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Пользователь «Пикабу» Kotoslonik раскрыл секрет, который тщательно скрывают все таксисты из «Яндекс Go». Он рассказал, почему водители стараются не брать определённые заказы, а если взяли, то всеми правдами и неправдами отказываются от них (прося пассажира об отмене, а когда это не получается — самостоятельно).
Как пишет Kotoslonik, таксисты видят в своём приложении зоны, обведённые синим с указанием вознаграждения за поездку. Эти зоны являются максимально приоритетными для «Яндекса», он доплачивает за них из своих средств, поэтому таксист может получить за такой заказ в несколько раз больше того, что заплатит пассажир.
Скриншот: Пикабу
Синие зоны назначаются алгоритмами «Яндекс Такси» и меняются примерно раз в полчаса, и у таксистов нет возможности достоверно узнать, где в следующий раз появится такая зона, хотя некоторые закономерности всё же имеются. Сервис назначает дополнительное вознаграждение за поездки с тех точек, где много желающих вызвать автомобиль и мало водителей — тем самым он повышает качество услуг, ведь у пассажира складывается впечатление, что машин всегда много, и они приезжают очень быстро. И действительно, видя синюю зону, таксисты съезжаются в неё в предвкушении выгодных заказов, но в какой-то момент машин становится слишком много, дефицит пропадает, а вместе с ним исчезает доплата.
Скриншот: Пикабу
Задача водителя, желающего заработать максимально много, — находиться в приоритетной зоне, брать заказы оттуда и быстро выполнять их, пока зона не исчезнет с карты. Проблема в том, что эти зоны видны, только когда водитель находится в ожидании, а когда он принял заявку, они не отображаются в приложении.
Если предстоит дальняя поездка, есть риск не успеть вернуться и пропустить более выгодный вызов, поэтому некоторые водители отменяют все заказы вне синей зоны и берут только те, что поступают от пассажиров, находящихся рядом. Но и во втором случае им иногда выгодно отказаться везти, если выяснится, что точка Б находится за несколько десятков километров от точки А. Водитель получит за такую поездку примерно столько же, сколько ему заплатят за «коротыш», поэтому он предпочтёт не уезжать слишком далеко.
Конечная точка видна таксисту только в случае с очень дальними поездками (более 25 км или 45 минут в пути) или если он подключил услугу, за которую списывается комиссия 3,9% от выручки. Казалось бы, это не такая большая плата за столь ценную информацию, но с этой услугой таксиста отключают от бонусных программ, поэтому он не получат доплату за вызовы из синих зон.
Kotoslonik катается по Екатеринбургу, но та же схема наверняка актуальна и для других крупных городов. В небольших населённых пунктах у «Яндекс Такси» обычно не бывает деления по зонам, но там таксисты отказываются от поездок примерно по той причине — когда ехать слишком далеко, и выгоднее выполнить несколько «коротышей», то есть заказов в пределах нескольких кварталов, а лучше домов.
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