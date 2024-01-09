Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!

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Пользователь «Пикабу» с ником Пользователь «Пикабу» с ником sonic0013 решил отказаться от полноценного отдыха в новогодние каникулы и выехал на заработки в «Яндекс Такси». Он возил людей в Москве по тарифу «Комфорт+» с 29 декабря по 5 января с перерывом в пару дней и остался очень доволен заработанным.

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По словам sonic0013, самым выгодным временем оказалась новогодняя ночь. Тогда желающих вызвать машину было гораздо больше, чем таксистов на линии, из-за чего действовал повышенный коэффициент — до 4,5 от обычных тарифов. За одну новогоднюю смену, которая продолжалась с шести вечера 31 декабря до восьми утра 1 января, он заработал около 25 тысяч рублей — после вычета комиссии сервиса и с учётом оставленных чаевых (4,5 тысячи). Пассажиры попадались щедрые, каждый второй оставлял на чай, иногда наличкой, но чаще через приложение для вызова такси.После ночной новогодней смены sonic0013 уехал к друзьям, где отмечал новый год до второго числа, а третьего снова вышел на работу, но уже в лайтовом режиме по мере сил. В общей сложности за семь рабочих смен его заработок составил более 110 тысяч рублей, причём десятой частью от этой суммы был бонус от «Яндекса» за выполнение цели (то есть определённого количества поездок). Опыт получился позитивным, но больше всего таксиста удивило то, что ему не попалось ни одного конфликтного пассажира, хотя коллеги пугали его тем, что в новогодние праздники полно пьяных неадекватов, которые грубят, лезут драться, предлагают непристойности и могут испортить салон автомобиля неконтролируемыми выделениями.