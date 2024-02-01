Таксист рассказал, сколько нужно батрачить, чтобы получить подобие средней зарплаты



Фото: Яндекс





Таксист из Красноярска



У этого таксиста арендная машина, за которую он платит примерно две тысячи рублей в сутки, ещё полторы тысячи ежедневно уходит на заправку бензином, и «Яндекс» забирает свою комиссию с каждой поездки. С учётом этих расходов, для того, чтобы получать на руки чистыми 60 тысяч рублей в месяц (то есть среднюю по стране зарплату), он должен каждый день возить людей примерно на 6 тысяч рублей.



Соотношение расходов и доходов за месяц посчитать нетрудно: взял с пассажиров 180 тысяч рублей, потратил на аренду, бензин и комиссию две трети от этой суммы, а домой принёс лишь треть. Конечно, можно не арендовать автомобиль, а купить себе личный, но сейчас это экономически нецелесообразно: он стоит очень дорого, а если брать его в кредит, выплаты банку будут ещё выше. Кроме того, его нужно обслуживать и ремонтировать, а учётом повышенного износа он довольно быстро придёт в негодность и упадёт в цене.



Таксист пояснил, что выгодных поездок бывает очень мало (одна или две в день). В основном они случаются в утренний час пик, когда люди добираются на работу, и в непогоду — тогда в некоторых районах города появляется повышенный коэффициент. Но из-за пробок и погодных условий одна такая поездка может занимать около часа, то есть с учётом затраченного времени заработок получается не особо высоким. Чтобы не уйти в минус, приходится «пылесосить», то есть брать все предлагаемые заказы (обычно по 90-120 рублей) или выжидать что-то более выгодное. Таксист из Красноярска дал полный расклад своего заработка и рассказал, почему он и его коллеги отказываются от некоторых заказов. По его словам, в такси очень сложно заработать приличные деньги — для этого приходится либо забыть о полноценном отдыхе, либо находить способы брать наиболее выгодные вызовы.У этого таксиста арендная машина, за которую он платит примерно две тысячи рублей в сутки, ещё полторы тысячи ежедневно уходит на заправку бензином, и «Яндекс» забирает свою комиссию с каждой поездки. С учётом этих расходов, для того, чтобы получать на руки чистыми 60 тысяч рублей в месяц (то есть среднюю по стране зарплату), он должен каждый день возить людей примерно на 6 тысяч рублей.Соотношение расходов и доходов за месяц посчитать нетрудно: взял с пассажиров 180 тысяч рублей, потратил на аренду, бензин и комиссию две трети от этой суммы, а домой принёс лишь треть. Конечно, можно не арендовать автомобиль, а купить себе личный, но сейчас это экономически нецелесообразно: он стоит очень дорого, а если брать его в кредит, выплаты банку будут ещё выше. Кроме того, его нужно обслуживать и ремонтировать, а учётом повышенного износа он довольно быстро придёт в негодность и упадёт в цене.Таксист пояснил, что выгодных поездок бывает очень мало (одна или две в день). В основном они случаются в утренний час пик, когда люди добираются на работу, и в непогоду — тогда в некоторых районах города появляется повышенный коэффициент. Но из-за пробок и погодных условий одна такая поездка может занимать около часа, то есть с учётом затраченного времени заработок получается не особо высоким. Чтобы не уйти в минус, приходится «пылесосить», то есть брать все предлагаемые заказы (обычно по 90-120 рублей) или выжидать что-то более выгодное.

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Выполнять заказы без повышающего коэффициента невыгодно и унизительно для таксистов, особенно в тех случаях, когда предстоит дальняя поездка. Именно поэтому они иногда приезжают за пассажиром и просят его отменить поездку, когда выясняется, что нужно ехать долго и далеко за относительно небольшую сумму. Это время они лучше потратят на ожидание ближней поездки за повышенную плату, и каждый таксист примерно знает, в какое время и в каком районе могут появиться такие заказы.За час таксисту удаётся выполнить примерно два заказа, а на то, чтобы получить за день нужную сумму, то есть выбраться из минуса и выйти не в ноль, а заработать сверх своих затрат хотя бы пару тысяч, приходится кататься по городу как минимум 11 часов в сутки. Это очень утомительно, но работать дольше при всём желании не получится, ведь «Яндекс» отключает водителя от заказов спустя 12-14 часов после начала смены. Некоторые хитрят — переходят в аккаунт, зарегистрированный на другого человека, и продолжают работать, но они делают это с риском для своей жизни (о безопасности пассажиров они вряд ли заботятся).