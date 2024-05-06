Таксисты получили власть над пассажирами — могут лишить поездок любого

Водители, сотрудничающие с «Яндекс Такси» в Екатеринбурге, заметили в приложении сервиса новую возможность. Отныне им позволено блокировать любого пассажира, если он по какой-то причине не понравился.
Блокировка, само собой, происходит не во всём сервисе, а только для конкретного водителя — ему больше не будут приходить заказы от проблемного клиента. При этом водителю нужно указать причину, по которой пассажир пришёлся ему не по вкусу (например, не стал платить за поездку, грубил или отказался пристёгиваться ремнём безопасности).
Пассажир не узнает, что его заблокировали, разве что водитель не сообщит ему об этом напрямую. Скорее всего, поездки для него станут дороже, ведь приложение будет видеть меньше свободных машин, а потому применит к тарифу повышающий коэффициент.
Таксисты в обсуждении этой новости в соцсетях говорят, что возможность блокировки пассажиров нужна абсолютно во всех регионах страны. Впрочем, нашлись и те, что выступили против этого нововведения — но не из-за сочувствия к тем, кто не сможет вызывать такси, они скорее опасаются, что клиентов станет меньше, и соответственно снизится число заказов и уменьшится заработок.
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