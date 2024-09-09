«Новый виток эволюции марамоев». Таксисты в шоке от поведения пассажиров, но придраться не к чему





Один из таксистов поделился с коллегами историей о недобросовестном поведении пассажира. Судя по комментариям в соцсетях, это не единичный случай, другие водители иногда сталкиваются с тем же самым.



Известно, что у «Яндекс Такси» есть тариф «Вместе», используя который клиенты могут делить поездку друг с другом, что обходится им дешевле, чем заказывать индивидуальный транспорт. Таксисту, в теории, тоже должно быть выгодно, поскольку он везёт нескольких пассажиров примерно по одному маршруту, с небольшими отклонениями в пути.



Пассажиры нашли способ превратить тариф «Вместе» в индивидуальный и платить меньше за поездку без попутчиков. Схема действует следующим образом:





«Новый виток эволюции марамоев. Приходит заказ, точнее не один, а сразу два, одновременно, тариф попутчик. Мне любопытно стало, я взял (обычно не беру такие). Потом, заказ номер один (дорогой), отменяется и остаётся заказ номер два (он всегда дешевле). Я снимаюсь с линии, отменяю второй заказ, захожу в историю и вижу, что оба заказа с одного адреса и конечный адрес тоже один».

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Очевидно, что один и тот же человек вызвал машину по тарифу «Вместе» с двух смартфонов, чтобы стоимость поездки была ниже, а затем отменил один из вызовов. Когда попутчик не находится или отменяет заказ, цена не меняется, и пассажир платит меньше, чем по индивидуальному тарифу. Таксист, конечно же, тоже получает меньше, то есть для него такой заказ даже менее выгодный, чем по «Эконому», который до недавнего времени считался самым дешёвым тарифом.Формально пассажир ничего не нарушил, ведь он воспользовался предложением «Яндекс Такси», а водитель согласился везти его на обозначенных условиях. В приведённом случае таксист догадался, что произошло, и отменил заказ в ущерб своей активности, но некоторые наверняка не захотят терять рейтинг или ехать пустыми с места подачи, поэтому смирятся с обманом. Доказать злоупотребление вряд ли получится, ведь совпадение адресов вполне может оказаться случайным, поэтому «Яндекс» не может никак «наказать» такого хитрого клиента.