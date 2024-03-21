Таксисты в ярости от пассажиров, которые выбивают промокоды из поддержки

Издание E1 рассказало о крайне негативном отношении таксистов к халявщикам — пассажирам, которые активно пользуются услугами такси, но ищут способы ездить бесплатно. Их попытки выбить промокод из поддержки «Яндекс Go» вредят водителям, снижая их заработок.
Бессовестные клиенты вызывают машину по тарифу, который с виду им явно не по карману (например, «Комфорт+» или «Бизнес»), а по завершению поездки без реальной причины ставят водителю плохую оценку и жалуются в поддержку по надуманному поводу. В чате отвечает робот, который зачастую без разбора раздаёт промокоды на следующие поездки и наказывает водителей вплоть до исключения из сервиса.
В некоторых случаях водителям удаётся добиться справедливости и отменить плохую оценку, но если таксист в течение смены выполнил несколько десятков вызовов, он может не знать, кто занизил его рейтинг. Кроме того, иногда робот автоматически отвергает просьбы водителей без возможности обжалования этого решения и обращения к живому оператору.
Некоторые таксисты настолько устали бороться с халявщиками, что отказываются от поездок по дорогим тарифам, когда видят, что их вызвали клиенты нереспектабельной внешности в возрасте до 25 лет. Пресс-служба «Яндекс Go» сообщила, что в рейтинге водителя не учитываются оценки от пассажиров, замеченных в махинациях (например, от тех, которые часто ставят плохие оценки и жалуются в чат). Поддержка не выдаёт таким клиентам промокоды, чтобы у них не было соблазна наживаться на добросовестных водителях.
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