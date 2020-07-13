Оператор сотовой связи Tele2 прокомментировал новости о том, что ФАС планирует оштрафовать его за отказ отменить повышение цен на части тарифов. Напомним, что тарифы Tele2 выросли в мае, а спустя месяц ФАС потребовала в течение двух недель снизить цены, не получив экономического обоснования повышению.
Представитель Tele2 в комментариях ТАСС заявил, что у компании не было возможности выполнить требование ФАС в установленный срок, поскольку она всё ещё занимается сбором дополнительных материалов, которые подтвердили бы увеличение расходов на оказание услуг абонентам. Он также отметил, что оператор готов к конструктивному диалогу по поводу ценообразования на своих тарифах.
«Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остались неизменными. Незначительные корректировки затронули ряд архивных планов — всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана, но на большинстве тарифов он составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 рублей», — пояснили в Tele2.
У ФАС другие данные. Повышение тарифов затронуло примерно четверть абонентов (более 11 миллионов человек), при этом рост абонентской платы составил от 20 до 100 рублей в месяц. За отказ снижать тарифы оператору грозит штраф в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а если ФАС докажет, что оператор недобросовестно использует доминирующее положение на рынке, он может быть оштрафован на сумму от 1 до 15% своей годовой выручки.
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