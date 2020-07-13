В мае Tele2 резко поднял цены почти на всех тарифах, что вызвало вопросы со стороны ФАС. Ведомство потребовало предоставить экономическое обоснования увеличению цен и, не получив внятного ответа, в июне выдало оператору предписание вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель.
Tele2 не выполнил предписание ФАС, в результате чего будет проведена новая проверка. По данным «Коммерсанта», в июле ФАС может возбудить в отношении ФАС дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Повышение цен затронуло 11 миллионов абонентов Tele2, а штраф за невыполнение требований ФАС может составить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей (то есть максимум по 22 рубля за каждого абонента, которому увеличили расценки). Повышение цен составляло от 20 до 100 рублей в месяц в зависимости от размера абонентской платы.
Очевидно, что в таких условиях намного выгоднее заплатить штраф, чем снизить цены. Впрочем, если ФАС решит, что Tele2 злоупотребляет доминирующим положением на рынке, на оператора может быть наложен гораздо более крупный штраф — от 1 до 15% годовой выручки.
Руководитель Content Review Сергей Половников считает, что у Tele2 могут быть весомые доводы в пользу своей позиции. Почти все операторы подняли цены на свои услуги в период пандемии. В среднем цены на связь с начала года выросли на 8%, а до конца года ожидается 14-процентное увеличение стоимости тарифов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Поправьте что ли, а то выходит либо ФАС дурачки, либо вы ошиблись.
Ржу, не могу!
Маразм КРЕПЧАЛ!!!
Что ты пишешь?????