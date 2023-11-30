Telegram частично сбоит. Пользователи не могут отправить или принять сообщения

Многочисленные жалобы поступили в чат сервиса «Детектор сбоев». Проблема наблюдается по всему миру, но не у всех пользователей. Чаще всего мобильное приложение не реагирует при попытке отправить сообщения, также наблюдаются проблемы с соединением, а при просмотре видео лагает звук.Сбой начался примерно в 20:20 по МСК. Причина неполадок на момент написания новости неизвестна.