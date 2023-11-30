Telegram частично сбоит. Пользователи не могут отправить или принять сообщения

Артем
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Многочисленные жалобы поступили в чат сервиса «Детектор сбоев». Проблема наблюдается по всему миру, но не у всех пользователей. Чаще всего мобильное приложение не реагирует при попытке отправить сообщения, также наблюдаются проблемы с соединением, а при просмотре видео лагает звук. 

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Сбой начался примерно в 20:20 по МСК. Причина неполадок на момент написания новости неизвестна.
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Источник:
Детектор сбоев
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Комментарии

+774
Eredy
Здрасьте
Вчера в 21:13
#
EDD
+407
EDD Eredy
Да они уже и сами забыли, когда последний раз об обновлениях писали.
Вчера в 21:19
#
+774
Eredy EDD
Да им пофиг на свое приложение вообще))
Вчера в 21:25
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