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Telegram частично сбоит. Пользователи не могут отправить или принять сообщения
Артем Фунтиков —
Многочисленные жалобы поступили в чат сервиса «Детектор сбоев». Проблема наблюдается по всему миру, но не у всех пользователей. Чаще всего мобильное приложение не реагирует при попытке отправить сообщения, также наблюдаются проблемы с соединением, а при просмотре видео лагает звук.
Сбой начался примерно в 20:20 по МСК. Причина неполадок на момент написания новости неизвестна.
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