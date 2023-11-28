«Сбербанк» подарил всем бесплатную опцию, от которой взвоют мошенники. Но только для Android

Олег

Сбер


«Сбербанк» запустил защиту от мошенников в мессенджерах. 

Речь идет о новой опции мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» версии 14.18 для Android. Оно позволяет обнаруживать и пресекать входящие звонки от мошенников, которые поступают в WhatsApp и Viber. При этом все вызовы отобразятся в журнале звонков мессенджеров и их можно будет просмотреть.

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«Мы внедрили в СберБанк Онлайн новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации наших клиентов намного безопаснее», — Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить блокировку мошеннических звонков в мессенджерах. 

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4119
st00p1dm0nkey
Вышла внеочередная заметка от которой взвоют все читатели айгайдс 🤣🤣🤣
час назад в 17:07
#
+304
den3221
Но пока взвываю только от ваших заголовков, но только на ios!)))
13 минут назад
#
Misha Gynin
–69
Misha Gynin
Конечно только для андройд, политика iOS не разрешает прямые запросы из одного приложения к другому, отсюда владельцы Андройд будут делится не только входящими звонками ватсапа (но кто знает и перепиской)...
2 минуты назад
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