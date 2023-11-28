«Сбербанк» подарил всем бесплатную опцию, от которой взвоют мошенники. Но только для Android



«Сбербанк» запустил защиту от мошенников в мессенджерах.



Речь идет о новой опции мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» версии 14.18 для Android. Оно позволяет обнаруживать и пресекать входящие звонки от мошенников, которые поступают в WhatsApp и Viber. При этом все вызовы отобразятся в журнале звонков мессенджеров и их можно будет просмотреть.









«Мы внедрили в СберБанк Онлайн новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации наших клиентов намного безопаснее», — Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка.



Чтобы воспользоваться опцией, нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить блокировку мошеннических звонков в мессенджерах.