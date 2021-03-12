





По данным телеграм-канала «Крот Дурова», который публикует инсайды о Telegram, в скором времени в этом мессенджере появится очередное нововведение. Разработчики добавят возможности, идеологически повторяющие то, что реализовано в соцсети Clubhouse.В следующей обновлённой версии Telegram можно будет добавлять в каналы голосовые чаты с неограниченным числом слушателей, причём любой из подписчиков может «поднять руку» и высказать с разрешения администратора. В каналах будут сохраняться записи разговоров в виде подкастов, благодаря чему слушать голосовое общение можно не только в прямом эфире, но и в любое время позже.Создатели каналов смогут общаться в голосовых чатов как от своего имени, так и от имени канала, что позволит им сохранить анонимность (если, конечно, слушателям не известно, кому принадлежит голос). Эта мера, по замыслу разработчиков Telegram, также позволит избежать потока мусора в личных сообщениях администратору.Это обновление должно выйти в течение ближайших недель. Со следующей недели оно начнёт тестироваться в бета-версиях Telegram для Android и iOS. В Telegram уже доступны голосовые чаты, но только в группах и с ограничением числа слушателей в 5 тысяч человек.