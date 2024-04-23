Telegram готовит новый способ для входа в приложение

Артем
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На это указывают новые строки в бета-версии Telegram для Android. Они отвечают за авторизацию в мессенджере.  

Об этом сообщает канал Telegram Info. Согласно информации, найденной в коде «бетки», пользователю может потребоваться ввести секретное слово или фразу, для создания новой сессии либо запуска мессенджера на другом устройстве.

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На экране авторизации могут быть подсказки — например слово, с которого начинается кодовая фраза. Секретный текст приходит в СМС-уведомлении или сообщением на активный аккаунт. Оттуда его можно скопировать и вставить в поле для ответа.

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Источник предполагает, что новая авторизация может стать частью программы P2PL, которую эксперты посчитали весьма сомнительной.
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Источник:
Telegram
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