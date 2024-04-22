Роскомнадзор вклинится в звонки через Telegram, WhatsApp и Viber

Александр



Роскомнадзор планирует расширить возможности системы «Антифрод», предназначенной для обнаружения подмены трафика при голосовых вызовах. Согласно предварительной версии паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», который является частью национального проекта «Экономика данных» и рассчитан до 2030 года, к 2029 году эта система должна научиться распознавать инциденты в  WhatsApp, Viber и Telegram.

Необходимость улучшения «Антифрода» объясняется  тем, что после запуска системы в конце 2022 года злоумышленники стали активнее использовать мессенджеры для совершения мошеннических звонков. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, от 70 до 80 % мошеннических звонков совершаются через WhatsApp. Окончательный вариант плана мероприятий в рамках нацпроекта «Экономика данных» будет представлен летом текущего года с учётом мнений заинтересованных ведомств, рынка и возможностей финансирования.

Помимо расширения функционала по отслеживанию звонков в мессенджерах, к 2029 году в рамках «Антифрода» планируется создать узел верификации для блокировки исходящих вызовов из нераспределённой между операторами номерной ёмкости, а также возможность блокировать звонки с номеров 8 800 и 900, которые часто используются мошенниками. Ранее в «Вымпелкоме» сообщали, что мошенники активно применяют номера с кодом 900 для звонков в Viber. В «Сбере», который использует номер 900, сообщили, что сотрудники банка не звонят через Viber или другие мессенджеры, а телефонные звонки с номера 900 «невозможно подделать».

Операторы связи отмечают, что в настоящее время они могут лишь видеть факт использования абонентом того или иного мессенджера, но поскольку такой трафик зашифрован и идёт внутри каналов передачи данных, то ни телефонных номеров общающихся, ни интенсивности и длины сессий оператор видеть не может. Мониторинг голосовых вызовов через мессенджеры находится вне зоны контроля операторов как с технической, так и с законодательной точки зрения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
WhatsApp получил крайне полезную функцию из Telegram, и теперь готовит еще одну
В WhatsApp теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения
WhatsApp может удалить ваш аккаунт и всю переписку. Как этого избежать?

Рекомендации

Рекомендации

Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay
Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие
В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1151
Grealex
Мессенджерами нужно пользоваться только в разговорах из списка контактов. Остальные мошенники.
час назад в 20:49
#