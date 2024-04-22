Роскомнадзор вклинится в звонки через Telegram, WhatsApp и Viber





Роскомнадзор планирует расширить возможности системы «Антифрод», предназначенной для обнаружения подмены трафика при голосовых вызовах. Согласно предварительной версии паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», который является частью национального проекта «Экономика данных» и рассчитан до 2030 года, к 2029 году эта система должна научиться распознавать инциденты в WhatsApp, Viber и Telegram.



Необходимость улучшения «Антифрода» объясняется тем, что после запуска системы в конце 2022 года злоумышленники стали активнее использовать мессенджеры для совершения мошеннических звонков. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, от 70 до 80 % мошеннических звонков совершаются через WhatsApp. Окончательный вариант плана мероприятий в рамках нацпроекта «Экономика данных» будет представлен летом текущего года с учётом мнений заинтересованных ведомств, рынка и возможностей финансирования.



Помимо расширения функционала по отслеживанию звонков в мессенджерах, к 2029 году в рамках «Антифрода» планируется создать узел верификации для блокировки исходящих вызовов из нераспределённой между операторами номерной ёмкости, а также возможность блокировать звонки с номеров 8 800 и 900, которые часто используются мошенниками. Ранее в «Вымпелкоме» сообщали, что мошенники активно применяют номера с кодом 900 для звонков в Viber. В «Сбере», который использует номер 900, сообщили, что сотрудники банка не звонят через Viber или другие мессенджеры, а телефонные звонки с номера 900 «невозможно подделать».



Операторы связи отмечают, что в настоящее время они могут лишь видеть факт использования абонентом того или иного мессенджера, но поскольку такой трафик зашифрован и идёт внутри каналов передачи данных, то ни телефонных номеров общающихся, ни интенсивности и длины сессий оператор видеть не может. Мониторинг голосовых вызовов через мессенджеры находится вне зоны контроля операторов как с технической, так и с законодательной точки зрения.





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