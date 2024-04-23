Пользователь Telegram заработал $80 тысяч за одну неделю благодаря Павлу Дурову. Вы тоже можете

Олег

Telegram


Павел Дуров поделился в своем Telegram-канале историей пользователя, который продал свой никнейм за кругленькую сумму. Отчасти к этому приложил руку и сам Павел.

Согласно источнику, речь идет о никнейме @pavel, который девять лет назад — на заре появления Telegram — застолбил для себя блогер Павел Федоров. С тех пор он пользовался своим юзернеймом, а неделю назад решил выставить его на торги на платформе Fragment. Спрос оказался неожиданно большим, покупатели ожесточенно торговались и однажды утром Павел проснулся с 15 000 TON на счету, что составляет примерно $80 тысяч по курсу. Он поделился:

«Отдельное спасибо Павлу Дурову, который отказался забирать этот юзернейм 9 лет назад, потому что это будет «неспортивно»». 
Павел Федоров

Сам Дуров рассказал, что никнейм купил криптоинвестор @founder, которому уже принадлежат несколько красивых имен вроде @crypto. После завершения сделки @founder подарил купленный за $80 тысяч никнейм самому Павлу Дурову.

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Выставить на продажу свой никнейм может любой пользователь Telegram — достаточно зарегистрироваться на Fragment. Если вы давно с этим мессенджером, то, возможно, ваше имя пользователя тоже имеет ценность. 

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Источник:
Павел Дуров
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Комментарии

+854
amabilis1977
А вот теперь всё по спортивному !
Никнейм за 9 лет обрёл выдержку, вес и цену и главное, все трое счастливы !
Сегодня в 14:29
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tellurian
+1290
tellurian
Молодец.
Сегодня в 15:11
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