Пользователь Telegram заработал $80 тысяч за одну неделю благодаря Павлу Дурову. Вы тоже можете



Павел Дуров поделился в своем Telegram-канале историей пользователя, который продал свой никнейм за кругленькую сумму. Отчасти к этому приложил руку и сам Павел.



Согласно источнику, речь идет о никнейме @pavel, который девять лет назад — на заре появления Telegram — застолбил для себя блогер Павел Федоров. С тех пор он пользовался своим юзернеймом, а неделю назад решил выставить его на торги на платформе Fragment. Спрос оказался неожиданно большим, покупатели ожесточенно торговались и однажды утром Павел проснулся с 15 000 TON на счету, что составляет примерно $80 тысяч по курсу. Он поделился:





«Отдельное спасибо Павлу Дурову, который отказался забирать этот юзернейм 9 лет назад, потому что это будет «неспортивно»».



Сам Дуров рассказал, что никнейм купил криптоинвестор @founder, которому уже принадлежат несколько красивых имен вроде @crypto. После завершения сделки @founder подарил купленный за $80 тысяч никнейм самому Павлу Дурову.







Выставить на продажу свой никнейм может любой пользователь Telegram — достаточно зарегистрироваться на Fragment. Если вы давно с этим мессенджером, то, возможно, ваше имя пользователя тоже имеет ценность.