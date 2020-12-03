В последней бета-версии Telegram для iOS обнаружили поддержку функции «Объявление о сообщениях в наушниках AirPods с помощью Siri». Она позволяет пользователям прослушивать новые сообщения и отвечать на них без iPhone или iPad.
Когда эта функция включена, Siri читает входящие сообщения вслух при наличии подключенных наушников к iPhone или iPad. Голосовой помощник воспроизводит звуковой сигнал, затем объявляет имя отправителя и читает сообщение. Если сообщение длинное, Siri объявляет имя отправителя и говорит только, что они отправили вам сообщение. Вы можете попросить Siri прочитать сообщение полностью или открыть свой iPhone или iPad, чтобы прочитать его.
Таким образом Telegram, похоже, станет первым сторонним приложением с поддержкой функции объявления о сообщениях, несмотря на то, что её инструменты (API) были доступны разработчикам более года. Напомним, эта возможность появилась в iOS 13.2.
Что нужно для работы функции
Как включить анонсы с помощью Siri
Как отвечать на сообщения
Если вы получаете несколько сообщений одновременно, вы можете быстро приостановить передачу сообщений с объявлением с помощью Siri, вынув один из своих AirPods или наушники.
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Когда эта функция включена, Siri читает входящие сообщения вслух при наличии подключенных наушников к iPhone или iPad. Голосовой помощник воспроизводит звуковой сигнал, затем объявляет имя отправителя и читает сообщение. Если сообщение длинное, Siri объявляет имя отправителя и говорит только, что они отправили вам сообщение. Вы можете попросить Siri прочитать сообщение полностью или открыть свой iPhone или iPad, чтобы прочитать его.
Таким образом Telegram, похоже, станет первым сторонним приложением с поддержкой функции объявления о сообщениях, несмотря на то, что её инструменты (API) были доступны разработчикам более года. Напомним, эта возможность появилась в iOS 13.2.
Что нужно для работы функции
- AirPods (2-го поколения)
- AirPods Pro
- Powerbeats
- Powerbeats Pro
- Beats Solo Pro
- iPhone с iOS 13.2 или новее
- iPad с iPadOS 13.2 или новее
Как включить анонсы с помощью Siri
- Откройте приложение «Настройки».
- Нажмите «Уведомления», затем нажмите «Объявлять сообщения с помощью Siri».
- Включите анонсирование сообщений с помощью Siri.
Как отвечать на сообщения
- Подождите, пока Siri прочитает сообщение. Затем Сири слушает ваш ответ.
- Скажите Siri, что хотите ответить, а затем произнесите свое сообщение. Скажите что-нибудь вроде «Ответьте: "Я уже еду" или "Я встречу вас там"». Когда вы прекращаете говорить, Сири зачитывает ваш ответ и спрашивает, хотите ли вы его отправить.
Если вы получаете несколько сообщений одновременно, вы можете быстро приостановить передачу сообщений с объявлением с помощью Siri, вынув один из своих AirPods или наушники.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
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А в чем отличия между первым и вторым повелением кроме наличия беспроводной зарядки у последнего? Не собирался этим пользоваться, но обидно