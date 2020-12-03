В последней бета-версии Telegram для iOS обнаружили поддержку функции «Объявление о сообщениях в наушниках AirPods с помощью Siri». Она позволяет пользователям прослушивать новые сообщения и отвечать на них без iPhone или iPad.

AirPods

Когда эта функция включена, Siri читает входящие сообщения вслух при наличии подключенных наушников к iPhone или iPad. Голосовой помощник воспроизводит звуковой сигнал, затем объявляет имя отправителя и читает сообщение. Если сообщение длинное, Siri объявляет имя отправителя и говорит только, что они отправили вам сообщение. Вы можете попросить Siri прочитать сообщение полностью или открыть свой iPhone или iPad, чтобы прочитать его.

Таким образом Telegram, похоже, станет первым сторонним приложением с поддержкой функции объявления о сообщениях, несмотря на то, что её инструменты (API) были доступны разработчикам более года. Напомним, эта возможность появилась в iOS 13.2.

Что нужно для работы функции
  • AirPods (2-го поколения)
  • AirPods Pro
  • Powerbeats
  • Powerbeats Pro
  • Beats Solo Pro
  • iPhone с iOS 13.2 или новее
  • iPad с iPadOS 13.2 или новее
Анонсы Siri

Как включить анонсы с помощью Siri
  • Откройте приложение «Настройки».
  • Нажмите «Уведомления», затем нажмите «Объявлять сообщения с помощью Siri».
  • Включите анонсирование сообщений с помощью Siri.
В разделе «Настройки»> «Уведомления»> «Объявлять сообщения с помощью Siri» вы также можете указать, из каких контактов Siri будет читать сообщения. Нажмите «Сообщения», затем выберите «Избранное», «Недавние», «Контакты» или «Все».

Как отвечать на сообщения
  • Подождите, пока Siri прочитает сообщение. Затем Сири слушает ваш ответ.
  • Скажите Siri, что хотите ответить, а затем произнесите свое сообщение. Скажите что-нибудь вроде «Ответьте:  "Я уже еду" или "Я встречу вас там"». Когда вы прекращаете говорить, Сири зачитывает ваш ответ и спрашивает, хотите ли вы его отправить.
Вы можете попросить Siri сразу же отправить ответ, не перечитывая его. Выберите «Настройки»> «Уведомления»> «Объявлять сообщения с помощью Siri» и включите «Ответить без подтверждения».

Если вы получаете несколько сообщений одновременно, вы можете быстро приостановить передачу сообщений с объявлением с помощью Siri, вынув один из своих AirPods или наушники.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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