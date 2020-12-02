iOS

Обновление iOS 14.2 вышло около месяца назад, и лишь сейчас в нём было обнаружено одно незадокументированное, но довольно полезное улучшение. Оно добавляет поддержку разрешения Full HD для видеосвязи в FaceTime на старых моделях iPhone.

Энтузиасты нашли на сайте Apple упоминание поддержки разрешения Full HD в FaceTime на iPhone 8 и более современных моделях. В чейнджлоге обновления об этом не было заявлено, такая информация появляется только при сравнении характеристик устройств.

iOS 14.2

Что ещё примечательно, разрешение Full HD теперь включается при общении по видеосвязи в FaceTime даже в сотовой сети. Но только у смартфонов линейки iPhone 12 и при использовании соединения 5G. У более ранних моделей, а также при подключении к LTE картинка будет обладать разрешением HD. С использованием Wi-Fi разрешение увеличивается до Full HD, но может быть снижено в зависимости от скорости и стабильности соединения.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обновилась утилита для переноса данных с Windows на Mac: появилась поддержка Big Sur Обновилась утилита для переноса данных с Windows на Mac: появилась поддержка Big Sur

Крейг Федериги: выход Windows на компьютерах Mac с процессором M1 полностью зависит от Microsoft Крейг Федериги: выход Windows на компьютерах Mac с процессором M1 полностью зависит от Microsoft

Сколько владельцев iPhone кастомизирует свои домашние экраны Сколько владельцев iPhone кастомизирует свои домашние экраны