Обновление iOS 14.2 вышло около месяца назад, и лишь сейчас в нём было обнаружено одно незадокументированное, но довольно полезное улучшение. Оно добавляет поддержку разрешения Full HD для видеосвязи в FaceTime на старых моделях iPhone.
Энтузиасты нашли на сайте Apple упоминание поддержки разрешения Full HD в FaceTime на iPhone 8 и более современных моделях. В чейнджлоге обновления об этом не было заявлено, такая информация появляется только при сравнении характеристик устройств.
Что ещё примечательно, разрешение Full HD теперь включается при общении по видеосвязи в FaceTime даже в сотовой сети. Но только у смартфонов линейки iPhone 12 и при использовании соединения 5G. У более ранних моделей, а также при подключении к LTE картинка будет обладать разрешением HD. С использованием Wi-Fi разрешение увеличивается до Full HD, но может быть снижено в зависимости от скорости и стабильности соединения.
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Пора уже обновляться.
Я понимаю, что в США и Европе интернет хреновый, но в Москве у меня с этим проблем нет.
Так еще с iPhone 12 можно по сотовой связи говорить в Full HD — странные конечно ребята. Якобы iPhone 11 Pro Max не сможет поддерживать FaceTime по сотой связи из-за отсутствия 5G:)
Я понимаю, что в США и Европе интернет хреновый, но в Москве у меня с этим проблем нет.
Так еще с iPhone 12 можно по сотовой связи говорить в Full HD — странные конечно ребята. Якобы iPhone 11 Pro Max не сможет поддерживать FaceTime по сотой связи из-за отсутствия 5G:)