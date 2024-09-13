Telegram наконец-то поборол ботов-халявщиков. Больше никаких бесплатных премиумов

Фархад
Prem

Коллеги из Telegram Info рассказали, что пользователи больше не могут «передаривать» подписки, полученные в розыгрышах в Telegram.

Около года назад в Telegram добавили возможность розыгрыша подписок Telegram Premium среди подписчиков каналов. Однако этим начали пользоваться злоумышленники. Они накручивали тысячи ботов под такими постами, чтобы выиграть платную подписку и потом передарить её или перепродать.

В Telegram Info отметили, что победителям больше не приходят коды активации подписки Premium. Вместо этого выигрыш автоматически активируется на их аккаунтах.

Пока неясно, с чем связано такое решение команды разработчиков Telegram, но это, однозначно, лучший способ борьбы со скамерами.

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Источник:
TG info
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