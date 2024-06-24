Telegram перестал выдавать Premium. Но деньги берет



Пользователи Telegram массово жалуются на сбой (?) в работе бота по продаже Premium. Об этом пишет TG Info.



Согласно источнику, проблема коснулась покупки подписки Telegram Premium в подарок через официального бота @premium_bot. Пользователи возмущены тем, что средства с карты списываются исправно, но подарочная подписка адресату так и не приходит. Баг впервые замечен ночью и до сих пор не устранен.







Считается, что после оплаты подарочной подписки нужно подождать максимум сутки, чтобы она появилась у получателя. Если этого не произошло, и уплаченная сумма тоже не вернется, то стоит обратиться в поддержку Telegram, зайдя в настройки мессенджера и выбрав «Задать вопрос». Туда нужно отправить все подробности в одном сообщении, и прикрепить к нему скриншот с подтверждением оплаты.