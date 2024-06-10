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Дуров впервые показал свой смартфон. Врёт или нет?

Фархад
Самсунг

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров показал в своём канале во что превратился его смартфон под лучами палящего солнца Дубая.

В новом посте Дуров рассказал, что пользовался этим смартфоном Samsung за $180 на протяжении последних двух лет. Свой выбор он обосновал тем, что это «самый используемый девайс среди пользователей Telegram». Разумеется, Дуров захотел быть ближе к своей аудитории, чтобы понять их опыт. Увы, от жары крышка телефона отвалилась, и теперь ему придётся покупать новый.

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Судя по всему, это Galaxy A52. Конечно же, слабо верится, что создатель Telegram (и кучи других проектов) доверяет уровню конфиденциальности бюджетных Android-смартфонов. Если яхты и самолёты — излишняя роскошь, то телефон сегодня — основной инструмент для решения большинства бизнес-задач.

Отдельно отмечу, что на Android приложение мессенджера выглядит и работает намного хуже, чем на iOS. Вряд ли Дуров оставил бы утилиту в таком виде, если бы он действительно регулярно пользовался Samsung или другими девайсами на Android.
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Источник:
Дуров
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Комментарии

Mers
+5169
Mers
Тут на солнце 60 и никаких Дубаёв не надо.
2 часа назад в 11:46
#
tellurian
+1416
tellurian Mers
Это где так?
час назад в 12:49
#
Lord
+618
Lord
Можно же так вывод сделать, что он работает строителем под открытым небом Дубая. Сомнительно как-то.
43 минуты назад
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