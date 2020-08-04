





Tesla — абсолютный лидер отрасли. По последним данным сайта Electrek, компания обошла по объемам продаж трех крупнейших производителей электромобилей в 2020 году.Ранее аналитики утверждали, что Tesla утратит свои позиции на рынке электрифицированных транспортных средств, поскольку большинство крупных автопроизводителей запускают производство электрокаров, но этого не произошло. Если верить статистике, то компания Илона Маска по-прежнему лидирует в отрасли по глобальным продажам.Сообщается, что Tesla до сих пор удерживает лидирующую позицию в рейтинге производителей электромобилей. Доля рынка компании составляет 28 процентов.В первой половине 2020 года Tesla продала больше электрокаров, чем три крупных автопроизводителя вместе взятые, которые следуют в топе за компанией Маска. Этими тремя стали Renault и Nissan, Volkswagen и китайская BYD.Если в отчет добавить гибридные транспортные средства, то статистика начинает выглядеть несколько иначе, но, несмотря на это, Tesla удерживает первое место с долей в 19 процентов. При таком раскладе Volkswagen и Renault занимают второе и третье местно соответственно.