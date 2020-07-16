Илон Маск
Глава Tesla и основатель SpaceX впервые попал в том-10 миллиардеров по версии Forbes. Этот рейтинг обновляется в реальном времени.

В 9:00 по московскому времени состояние Маска оценивалось в 70,8 миллиарда долларов. Таким образом предприниматель занял восьмое место в рейтинге. По данным Forbes, состояние главы Tesla выросло на миллиард долларов.

Bloomberg отмечает, это произошло во многом благодаря росту стоимости акций Tesla. Они подорожали с мая по середину июля в два раза. На торгах 15 июля рост прекратился. На момент публикации их стоимость составляет 1 546 долларов за штуку.
Акции Tesla 16 июля
Напомним, по последним данным Bloomberg, Маску принадлежит пятая часть акций Tesla, а это составляет основную долю его состояния. Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта 10 июля в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, заняв седьмое место с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.


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Источник:

Forbes Forbes

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