«Тинькофф-банк» рассказал, чем заменить неудобные логины и пароли на сайтах

«Тинькофф-банк» рассказал, почему стоит пользоваться сервисом Tinkoff ID вместо классических логинов и паролей. Пост появился в официальном Telegram-канале банка.
Напомним, что Tinkoff ID — это быстрый способ авторизации на сайте, с которым у банка есть договор о сотрудничестве. Обычно такой вход осуществляется по нажатию кнопки «Войти с Tinkoff ID».
Банк рассказывает, что Tinkoff ID — это гораздо удобнее, чем классические логины и пароли. Вам не придется заполнять онлайн-формы для регистрации, придумывать и запоминать надежный пароль, а потом получать рекламные письма на указанный email. Достаточно подтвердить авторизацию СМС-кодом или через приложение «Тинькофф», и данные заполнятся сами, а для безопасного входа будет сгенерирован уникальный токен.
«Тинькофф-банк» заверяет, что при входе через Tinkoff ID сайт не получает никаких платежных данных, информации о ваших покупках, кэшбеке или остатке на счете. Банковский аккаунт никак не будет связан с аккаунтом на сайте. Банк передает только те данные, которые пользователь предварительно отметил: это может быть ФИО, номер телефона, email. Данные отправляются в зашифрованном виде.
При этом стоит добавить, что регистрация при помощи сторонних сервисов имеет и некоторые неудобства. Например, если у вас под рукой нет привязанного к Tinkoff ID номера телефона или приложения «Тинькофф», войти в аккаунт не получится.