«Тинькофф» вернёт деньги клиенту, обогатившемуся на разнице курсов валют

Финансовый уполномоченный в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов Татьяна Савицкая обязала банк «Тинькофф» вернуть одному из клиентов деньги, которые были списаны у него за «неосновательное обогащение». Этим обогащением банк счёл доход, который этот клиент получил при обмене валют.
27 февраля при конвертации рубля в фунт, а из фунта в доллар американскую валюту можно было приобрести примерно по 88 рублей, тогда при прямой конвертации курс доллара в «Тинькофф» составлял около 150 рублей.
Некоторые клиенты «Тинькофф» обращались в поддержку с вопросом, можно ли проводить такую конвертацию и зарабатывать на этом, на что банк отвечал, что операции проводятся по рыночному курсу, и в этом нет нарушений. Несмотря на такой ответ, в дальнейшем «Тинькофф» пересчитал курс и комиссию, в результате чего у клиентов, неоднократно проводивших конвертацию, счёта ушли в минус (в ряде случаев на сотни тысяч и десятки миллионов рублей). «Тинькофф» посчитал, что клиенты получили «неосновательное обогащение», которое необходимо вернуть. У одного из клиентов сумма списания достигла 23 млн рублей.
В апреле клиенты «Тинькофф», которых затронула данная ситуация, инициировали судебные разбирательства. Всего было подано более 10 исков в разных городах страны. «Пострадавшие» также писали жалобы в Центробанк, но он перенаправил их в МВД. «Тинькофф» заявлял, что планирует подавать встречные иски, чтобы взыскать задолженность у тех клиентов, которые успели вывести деньги, подлежащие обратному списанию. Он расценивает такие действия как «ущерб, причинённый банку в ходе этих операций», который «в силу ст. 1064 ГК РФ подлежит возмещению в полном объёме».