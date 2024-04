Вышла утилита Tiny11 Builder — для самостоятельного создания лёгких сборок Windows 11

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Создатели Tiny11 выпустили новую утилиту — Tiny11 Builder. Она позволяет любому желающему создать сборку Windows 11 на свой личный вкус, убрав оттуда то, что ему не нужно, чтобы сберечь место в накопителе и снизить нагрузку на процессор и память.Чтобы понять суть Tiny11 Builder, нужно сначала напомнить о Tiny11 — это модифицированная версия установочного ISO-образа Windows 11, которая примерно на 20% меньше обычной установки, благодаря удалению лишних и ненужных системных компонентов и приложений при сохранении функциональности и работоспособности системы.Tiny11 Builder работает через PowerShell и требует определённых навыков использования этого инструмента (что, впрочем, несложно). Пользователь может взять любую сборку Windows 11 с выбранными архитектурой, редакцией и локализацией. После этого он может по своему выбору вырезать из инсталлятора компоненты, без которых он планирует обходиться: Clipchamp, News, Weather, Xbox (но не провайдера Xbox Identity), Get Help, Get Started, Office Hub, Solitaire, People, Power Automate, To Do, Alarms, Mail, Calendar, Feedback Hub, Maps, Sound Recorder, Your Phone, Media Player, Quick Assist, Internet Explorer, Tablet PC Math, Edge и OneDrive. Некоторые из этих компонентов, однако, могут установиться самостоятельно с одним из последующих обновлений операционной системы.Tiny11 Builder более гибкий и настраиваемый, но сложнее в использовании в сравнении с обычным Tiny11. Обе утилиты позволяют обойти требование войти в учётную запись Microsoft в процессе установки Windows 11, а также помогают установить эту ОС на формально несовместимые компьютеры. Впрочем, гораздо проще то же самое достигается с помощью утилиты Rufus , хотя она не позволяет убирать ненужные компоненты.Скачать Tiny11 Builder можно с GitHub . Утилита бесплатная, обладает открытым исходным кодом и не позволяет пиратить Windows, поскольку установленная с её помощью операционная система всё равно требует активацию лицензионным ключом.