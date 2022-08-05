Windows

Эта утилита упрощает установку Windows 11 — можно создать локальную учётную запись и обойти все проверки

Александр



Состоялся выпуск релизной версии утилиты Rufus с номером 3.20. Она значительно упрощает установку Windows 11, позволяя обойти некоторые запреты, которые в определённых ситуациях делают инсталляцию новой ОС невозможной.

Rufus 3.20 помогает обойти проверку компьютера на соответствие обязательным требованиям Windows 11 (например, наличие систем защиты TPM и SecureBoot), позволяет добавить локальную учётную запись (без привязки к аккаунту Microsoft), а также может подтянуть некоторые настройки из той операционной системы, которая уже установлена на компьютере.

При использовании Rufus 3.20 новая операционная система устанавливается с тем же именем пользователя, которое выбрано в существующей на компьютере ОС, при этом пароля на вход по умолчанию нет, его можно добавить позже.



Утилита Rufus бесплатная, её можно скачать с сайта разработчика. Чтобы произвести установку Windows 11 со снятием ограничений, нужно запустить Rufus и создать загрузочный носитель (например, флешку) со скачанного ISO-образа операционной системы. Windows 11 будет устанавливаться как обычно, но пропустит проверку совместимости компьютера и не будет настаивать на подключении к интернету и входе в аккаунт Microsoft.



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