Суперлёгкая сборка Windows 11 для старых и слабых ПК стала ещё легче и получила новейшую возможность

Александр



Разработчики из команды NTDEV обновили проект Tiny11 до версии 2311. Это экономичная сборка Windows 11, предназначенная для установки на старые, слабые и формально неподдерживаемые устройства. 

Свежая версия Tiny11 основана на обновлении Windows 11 Update 23H2 и содержит в себе поддержку ИИ-ассистента Copilot, работающего в нескольких странах (как запустить его в России, рассказано на нашем сайте).

Windows 11, установленная с помощью Tiny11, теперь занимает ещё на 20% меньше места. В обновлении были исправлены некоторые из найденных ранее багов, и теперь операционная система без проблем инсталлируется на компьютеры с объёмом памяти менее 4 ГБ. В Tiny11 из экономии места в накопителе и оперативной памяти вырезаны многие встроенные приложения и сервисы. По умолчанию ОС не активирована, пользователю нужно самостоятельно добавлять ключ активации, если он у него есть.

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Комментарии

tellurian
+4757
tellurian
На новый комп её можно поставить?
минуту назад
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