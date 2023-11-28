Суперлёгкая сборка Windows 11 для старых и слабых ПК стала ещё легче и получила новейшую возможность





Разработчики из команды NTDEV обновили проект Tiny11 до версии 2311. Это экономичная сборка Windows 11, предназначенная для установки на старые, слабые и формально неподдерживаемые устройства.



Свежая версия Tiny11 основана на обновлении Windows 11 Update 23H2 и содержит в себе поддержку ИИ-ассистента Copilot, работающего в нескольких странах (как запустить его в России, рассказано на нашем сайте).



Windows 11, установленная с помощью Tiny11, теперь занимает ещё на 20% меньше места. В обновлении были исправлены некоторые из найденных ранее багов, и теперь операционная система без проблем инсталлируется на компьютеры с объёмом памяти менее 4 ГБ. В Tiny11 из экономии места в накопителе и оперативной памяти вырезаны многие встроенные приложения и сервисы. По умолчанию ОС не активирована, пользователю нужно самостоятельно добавлять ключ активации, если он у него есть.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым