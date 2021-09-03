





Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов флагманского сегмента за прошлый месяц. В топ-10 смартфонов на Android по итогам августа вошло восемь моделей на чипе Snapdragon 888 и только два устройства на Snapdragon 888+. Различия между двумя чипами в основном незначительны.Первое место в рейтинге занял игровой смартфон Black Shark 4 Pro на прошлогоднем чипе Snapdragon 888, устройство смогло набрать 864 614 балла. На второй позиции с результатом 846 351 балла расположился iQOO 8 Pro, который построен как раз на новейшем Snapdragon 888+. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что бенчмарк AnTuTu составляет рейтинг тестируя не только однокристальную систему (SoC) но и другие компоненты устройства. Преимущество Black Shark 4 Pro обусловлено применением гибридной системы хранения данных с флеш-накопителем стандарта UFS 3.1+, который работает вместе с кастомным SSD. Такое решение позволило повысить скорость чтения на 55% и записи на 69% в сравнении с обычным UFS 3.1 которым оборудован iQOO 8 Pro. Что касается чистой производительности чипа, то тут iQOO 8 Pro определённо покажет лучший результат.Замыкает тройку лидеров ещё один игровой смартфон Nubia Red Magic 6 Pro с результатом 829 331 балла. На четвёртой позиции рейтинга расположился iQOO 8 набрав 821 963 балла. Пятое место досталось смартфону OnePlus 9 Pro с результатом 820 950 баллов. OPPO Find X3 Pro набрав 811 726 баллов занял шестое место, следом идёт OnePlus 9 с результатом 909 801 балла. realme GT с 806 588 баллами разместился на восьмой позиции, набрав 806 058 балла, а девятое место досталось смартфону Xiaomi Mix 4 который работает на новейшем Snapdragon 888+, обусловлено это тем что, производитель ограничил максимальную частоту процессора для эффективного энергопотребления и лучшей автономности. Замыкает топ-10 — vivo X60 Pro+ с результатом 804 203 балла.