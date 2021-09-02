



Компания Google задержит выпуск обновлённой версии Android в этом году. По всей видимости, финальный этап тестирования затянулся на более поздний срок, чем предполагалось изначально.



В Google планировали выпустить несколько тестовых сборок Android 12, из них четыре относительно стабильные сборки, после чего должен был состояться официальный релиз обновления. В дорожную карту апдейта был добавлен ещё один промежуточный пункт — пятая бета.



Изменений в Android в этом году необычно много, поэтому сейчас инженеры Google оттачивают стабильность операционной системы, уделяя особое внимание обеспечению совместимости с различными приложениями и устройствами.







Обычно тестирование бета-сборки Android занимает около месяца, из чего можно сделать вывод, что примерно на такой срок задержится официальный выпуск обновления. В разные годы компания Google выпускала ежегодные обновления Android в разные месяцы, но в последнее время они выходили либо в конце лета, либо ранней осенью. С учётом откорректированного таймлайна можно предположить, что релиз Android состоится либо в октябре, либо ещё более поздней осенью.



По слухам, вместе с выпуском Android 12, отложено обновление нескольких приложений Google (в том числе Play Маркета), а также выпуск флагманских смартфонов серии Pixel 6.







