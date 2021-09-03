iPhone 13


Apple может поменять список доступных конфигураций iPhone 13 Pro и Pro Max в этом году. Такую информацию сообщает зарубежный ресурс Gizchina со ссылкой на анонимные источники.

Речь идет о конфигурации внутренней памяти устройства. По словам инсайдера, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны только в вариантах 128Гб, 512Гб и 1ТБ. Версия со встроенным 256Гб-накопителем может не появиться. Аналитики связывают эту вероятность с тем, что пользователям в текущий момент более всего подходит емкость в 256Гб — и именно поэтому Apple может её убрать, чтобы вынудить их купить 512Гб.

К слову, накопитель емкостью 64Гб, по прогнозам, тоже исчезнет из Pro-версий «тринашки». Стоит упомянуть, что iPhone 13 и iPhone 13 mini это изменение не затронет — они получат версии и на 64Гб, и на 256Гб, но хранилища объемом 512Гб и 1ТБ для них не предвидятся.  

iPhone 13

Так происходит не впервые. iPhone 6S и iPhone 6S Plus стали последними устройствами Apple, которые имели максимальный ассортимент вариантов встроенной памяти — 16, 32, 64 и 128Гб. Начиная с iPhone 7, Apple начала использовать емкость накопителя в маркетинговых целях: в 2015 году самым популярным объемом был 64Гб, и именно его компания убрала из ассортимента, оставив для iPhone 7 только версии на 32, 128 и 256Гб.

Спустя год потребности пользователей выросли и 128Гб стал самым желанным объемом памяти, которого хватало большинству покупателей — как следствие, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X лишились такого варианта. Они вышли в версиях на 64Гб и 256Гб.

Нечто подобное происходило и с линейкой iPad после 2014 года: iPad Air 2 был представлен без модификации на 32Гб (правда, позже она была запущена небольшой партией), а iPad Pro 9,7 лишился версии на 64Гб, как и все последующие бюджетные iPad с 2017 по 2020 модельные года. iPad Pro 10,5 — один из самых успешных iPad — пользователи не могли купить с памятью в 128Гб, так как Apple выпустила их только в вариантах на 64, 256 и 512Гб. 

Ранее мы рассказали, каким образом в будущих iPhone может быть реализована спутниковая связь, и стоит ли ждать эту фишку в iPhone 13. Кроме того, в сети появилось несколько визуализаций будущих Apple Watch Series 7 — они дают неплохое представление об этой готовящейся модели часов. 



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Gizchina Gizchina

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