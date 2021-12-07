



«Роскомсвобода» узнала, на каком основании в России производится блокировка сети Tor. Операторы и провайдеры начали блокировать Tor с начала декабря, но Роскомнадзор до сих пор официально не объявлял, что послужило причиной таких действий.



Как выяснилось, Роскомнадзор направил немецкой хостинговой компании Hetzner письмо, в котором говорится о требовании удалить страницу https://www.torproject.org/ с запрещённой информацией о проекте Tor. Какие именно данные ведомство посчитало запрещёнными, не уточняется.



Страница https://www.torproject.org/ упоминается в реестре Роскомназдора — решение о её блокировке принял в 2017 году Саратовский районный суд посёлка Дубки. Решение принято по требованию прокурора, который указал, что эта страница содержит информацию о том, как пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов». В решении суда указано, что с помощью Tor прокурор смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.



Операторы и провайдеры блокируют Tor не по URL-адресу сайта, а по IP-адресам, которые используются этим проектом. По сути Tor — это браузер, запутывающий ведущие к пользователю следы многослойной подменой IP-адресов, геолокации и данных о браузере и компьютере.







