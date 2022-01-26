Международная платежная система MasterCard анонсировала введение пониженного процента за эквайринг для крупных магазинов и маркетплейсов. Об этом сообщает РБК.
Согласно источнику, MasterCard установила специальные тарифы на эквайринг для онлайн-ритейлеров с «крупным» и «очень крупным» оборотом. Компания разослала документ нескольким крупным банкам, несколько источников РБК подтвердили его наличие и подлинность. По их словам, комиссия платежной системы по новым правилам составит либо 1,48%, либо 1,28% от стоимости товаров — процент будет зависеть от общих объемов продаж на площадки и ее среднего оборота.
Напомним, что обычно комиссия за эквайринг составляет в среднем от 1,9% до 2,4%. Ранее у MasterCard отсутствовали какие-либо специальные программы для крупных представителей рынка, а теперь они появились — к слову, Visa еще осенью анонсировала подобные спецтарифы для больших онлайн-магазинов. По словам экспертов, на этот шаг платежные системы подтолкнул прошлогодний скандал с Wildberries, которая подняла цену на товары для тех, кто рассчитывался зарубежными платежными инструментами.
Теперь маркетплейсы будут меньше платить банкам за эквайринг, а значит они вполне могут воспользоваться этим, чтобы немного снизить цены на товары. Это хороший способ опередить других в конкурентной борьбе за покупателя. Однако онлайн-площадки вполне могут просто оставить всё как есть, записав добавленную сумму в доход.
Ранее мы рассказали, что Wildberries ввел плату за возврат товаров после их осмотра в пункте выдачи.
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