Выход будущего бюджетного iPhone SE+ (2022) может задержаться из-за проблем с комплектующими. Об этом рассказал азиатский ресурс MyDrivers.
Ранее мы рассказали, что обновленный iPhone SE с приставкой «+» по прогнозам аналитиков должен быть представлен весной вместе с iPad Air 5 и iPad 10,2 (2022). По слухам, смартфон сохранит свой текущий дизайн, получит всего одну камеру и модуль 5G. Что касается передней панели — мнения расходятся. Одни инсайдеры уверены, что устройство оснастят дисплеем 4,7 дюйма и Touch ID в кнопке Home, а другие считают, что новый SE выйдет с «монобровью» и сканером отпечатка пальца, встроенным в кнопку Power.
С этой самой спорной деталью будущего устройства как раз и возникли проблемы. Источники, имеющие отношение к производству комплектующих для Apple, сообщают, что дисплейные модули для iPhone SE+ только-только начали производиться — старт пришелся примерно на середину января. Это может означать, что:
- Во-первых, дисплей всё-таки будет отличаться от такового в iPhone SE (2020), раз для старта производства потребовалось столько времени, и не используются складские запасы;
- Во-вторых, выход смартфона может задержаться, из-за чего Apple придется сместить дату весеннего мероприятия; обычно компания презентует iPhone исключительно публично, в отличие от других продуктов, которые могут тихо появиться на сайте.
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