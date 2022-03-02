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Главная мировая криптовалюта показала резкий рост за минувшие два дня. Bitcoin подорожал на 16% за неделю. Конкурирующие валюты тоже поднялись в цене.

Такой резкий скачек крипты аналитики связывают с неблагоприятными прогнозами внутри сообщества криптовалют. Такая тенденция наблюдается не первый раз. Возможно, это как-то связано с шаткой обстановкой в мире. Рост криптовалют нередко наблюдается после длительных негативных событий. Крупные игроки давно вычислили эту закономерность и успешно пользуются случаем.

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За минувшую неделю Bitcoin вырос на 16%. Его стоимость составляет чуть больше 44 тысяч долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum приподнялась на 13% и почти достигла отметки в 3 тысячи долларов. Самый резкий рост показала Terra, поднявшись почти на 70%.


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Источник:

Сoinmarketcap Сoinmarketcap

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