Главная мировая криптовалюта показала резкий рост за минувшие два дня. Bitcoin подорожал на 16% за неделю. Конкурирующие валюты тоже поднялись в цене.
Такой резкий скачек крипты аналитики связывают с неблагоприятными прогнозами внутри сообщества криптовалют. Такая тенденция наблюдается не первый раз. Возможно, это как-то связано с шаткой обстановкой в мире. Рост криптовалют нередко наблюдается после длительных негативных событий. Крупные игроки давно вычислили эту закономерность и успешно пользуются случаем.
За минувшую неделю Bitcoin вырос на 16%. Его стоимость составляет чуть больше 44 тысяч долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum приподнялась на 13% и почти достигла отметки в 3 тысячи долларов. Самый резкий рост показала Terra, поднявшись почти на 70%.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
В середине февраля я битки продавал ещё дороже, чем сегодня курс был
Вырос как курс, так и комиссия.
Может быть это действительно разработано спецслужбами и сейчас неплохо воспользоваться средствами, которые воспроизводят майнеры.