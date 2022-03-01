Часть криптовалютных бирж приступила к блокировке учётных записей и счетов жителей России и Беларуси. На них также были запрещены торги с использованием рубля. Блокировки и прочие ограничения зафиксированы на биржах BTC-Alpha, KUNA и CEX IO.

Блокировка производится по требованию властей США, которые ввели против России экономические санкции.

Не исключено, что аккаунты россиян и белорусов будут заблокированы на всех крупных криптовалютных площадках в США и некоторых других странах. В такой ситуации гораздо безопаснее держать криптовалюту не на бирже, а в собственном кошельке, доступ к которому можно получить через браузер или мобильное приложение. Криптовалюту на таком кошельке невозможно изъять или заморозить, поскольку доступ к ней есть только у её обладателя.


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Источник:

Lenta.ru Lenta.ru

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