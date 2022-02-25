Несколько дней назад появилась информация о том, что была создана утилита для полной разблокировки вычислительных мощностей топовых видеокарт NVIDIA с аппаратной защитой от майнинга. Как выяснил сайт VideoCardz, такой утилиты нет, а то, что за неё выдавали, на самом деле является вирусом.

Программа NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker была выложена на GitHub польским разработчиком с ником Sergey. В настоящее время страница этого проекта удалена.



Эксперты Red Panda Mining проанализировали компоненты, входящие в состав этой утилиты, и выяснили, что это набор зловредов, которые получают административный доступ к компьютеру жертвы и передают данные с накопителя на удалённый сервер. Заражение происходит через системную утилиту powershell.exe в оперативной памяти. У злоумышленников могут оказаться ценные файлы, хранящиеся на чужих компьютерах, но можно предположить, что они охотятся за информацией, которая позволяет похитить криптовалюту.

В настоящее время видеокарты NVIDIA RTX LHR можно разблокировать только до 70% хэшрейта, остальное остаётся заблокированным на аппаратном уровне, что делает майнинг не особо выгодным. Некоторые производители выпускают видеокарты без LHR-защиты, но такие изделия продаются дороже.


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