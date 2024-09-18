У Павла Дурова хотят отобрать часть Telegram — как совместно нажитое имущество

Александр


Проживающая в Женеве Ирина Болгар опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала Telegram совместно нажитым с Павлом Дуровым имуществом. Считается, что они около десяти лет состояли в незарегистрированном браке и завели трёх детей — в 2013 году дочь, а в 2016 и 2017 сыновей.

«Мне последовательно давали заверения, и я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram — зарегистрирован исключительно на его имя. Все значимые семейные активы были зарегистрированы на его имя. Я имела доступ к ним через соглашения и доверенности, которые позволяли их использовать, но не обеспечивали полной защиты моих прав и интересов, и, как оказалось, могли быть нарушены в любой момент», — написала Болгар.

Болгар заявила, что Дуров обещал создать для их детей фонды, которые гарантировали бы им финансовую безопасность, а также планировал приобрести для своей семьи дорогую недвижимость, но не сдержал эти обещания. Она надеется на признание их брака де-факто официальным, после чего рассчитывает на то, что сможет претендовать на долю совместно приобретенного имущества.



Ирине Болгар 43 года, по одним сведениям она родом из Татарстана, по другим из Санкт-Петербурга. О том, что она являлась неофициальной женой Павла Дурова, стало известно в июле 2024 года из её интервью. По её словам, они познакомились в Санкт-Петербурге в 2012 году и спустя полгода стали жить вместе. В 2014 году Дуров покинул Россию, а Ирина оставалась в Санкт-Петербурге до 2018 года, после чего переехала к нему в ОАЭ. Там они не смогли легализовать детей из-за особенностей местного законодательства, поэтому сначала Ирина переехала в Латвию, а в 2020 году в Женеву.

В конце 2022 года Болгар отказалась вернуться к Дурову в ОАЭ, после чего он заблокировал ей доступ к карте с ежемесячным депозитом 150 тысяч евро и прервал общение с ней и детьми. В апреле 2023 года гражданский суд в Женеве приостановил отцовские права Дурова, он не оспаривал это решение. Из иска стало известно, что Дуров несколько раз в 2021 и 2022 годах избивал младшего сына, что привело к травмам, сотрясению мозга и проблемам со сном. Павел Дуров никак публично не комментировал заявления Ирины Болгар об их совместной жизни, а в конце июля 2024 года рассказал, что долгое время был донором спермы и у него более ста биологических детей в 12 странах.

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Комментарии

YABLOKOFON
+287
YABLOKOFON
Бабёха решили подсуетиться и откусить кусок телеги раз такая пьянка во Франции началась , а по сути сама ушла, совместно нажитое имущество 😂
Сегодня в 16:43
#
iProJora
+258
iProJora
Хорошее перекрытие ДК-донорством.
Сегодня в 16:45
#
+4801
Carter_Mayers
Ага, а Дуров такой дурак, взял и отдал ей прям часть. Не прокатит, брака официального нет, попытаться конечно может, но вряд ли что из этого выйдет. Так бы любой мог претендовать и на бизнес и на всё остальное, но так это не работает
Сегодня в 17:30
#
0
nomer11 Carter_Mayers
Бaлбec примитивный, даже по ГК РФ есть такое понятие как устные договоренности. Это первое. Второе — решать будут их дело в той стране, где они сожительствовали. Скорее всего это будет Швейцария. Есть вероятность, что там не обязательно, чтобы брак был зарегистрированным и хватит лишь доказательства совместного проживания. Третье, дayн ты, этот схематоз раскручивается, чтобы запустить ее в доляну телеги и допустить до принятия решений в компании, чтобы интересанты получили бы таки доступ к анонимным данным.
2 часа назад в 19:12
#
+4500
Gabriel nomer11
Последнее предложение вашего комментария точно в десяточку)
Решили пойти по пути владения пакетом акций.
На контрольный пакет эта мама не потянет, но блокирующий ей вполне под силу.
Чтобы пустить под откос компанию вполне хватит.
30 минут назад
#
tellurian
+1829
tellurian
Брачного контракта нет. Официального брака нет.
Думаю решила хайпануть.
Или кто-то дёргает за ниточки в этой истории. Она не самостоятельна в этом вопросе.
Сегодня в 17:33
#
0
nomer11 tellurian
Брачный контракт даже в матриархальных странах по большей части ничего не значит.
2 часа назад в 19:13
#
Шухрат
+65
Шухрат
На фото разве он?
2 часа назад в 18:45
#
+4500
Gabriel
Там все на маму Альбину Александровну и братишку Николая.
Так что девочка пролетает.)
35 минут назад
#

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