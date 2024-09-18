У Павла Дурова хотят отобрать часть Telegram — как совместно нажитое имущество

«Мне последовательно давали заверения, и я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram — зарегистрирован исключительно на его имя. Все значимые семейные активы были зарегистрированы на его имя. Я имела доступ к ним через соглашения и доверенности, которые позволяли их использовать, но не обеспечивали полной защиты моих прав и интересов, и, как оказалось, могли быть нарушены в любой момент», — написала Болгар.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Проживающая в Женеве Ирина Болгар опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала Telegram совместно нажитым с Павлом Дуровым имуществом. Считается, что они около десяти лет состояли в незарегистрированном браке и завели трёх детей — в 2013 году дочь, а в 2016 и 2017 сыновей.Болгар заявила, что Дуров обещал создать для их детей фонды, которые гарантировали бы им финансовую безопасность, а также планировал приобрести для своей семьи дорогую недвижимость, но не сдержал эти обещания. Она надеется на признание их брака де-факто официальным, после чего рассчитывает на то, что сможет претендовать на долю совместно приобретенного имущества.Ирине Болгар 43 года, по одним сведениям она родом из Татарстана, по другим из Санкт-Петербурга. О том, что она являлась неофициальной женой Павла Дурова, стало известно в июле 2024 года из её интервью. По её словам, они познакомились в Санкт-Петербурге в 2012 году и спустя полгода стали жить вместе. В 2014 году Дуров покинул Россию, а Ирина оставалась в Санкт-Петербурге до 2018 года, после чего переехала к нему в ОАЭ. Там они не смогли легализовать детей из-за особенностей местного законодательства, поэтому сначала Ирина переехала в Латвию, а в 2020 году в Женеву.В конце 2022 года Болгар отказалась вернуться к Дурову в ОАЭ, после чего он заблокировал ей доступ к карте с ежемесячным депозитом 150 тысяч евро и прервал общение с ней и детьми. В апреле 2023 года гражданский суд в Женеве приостановил отцовские права Дурова, он не оспаривал это решение. Из иска стало известно, что Дуров несколько раз в 2021 и 2022 годах избивал младшего сына, что привело к травмам, сотрясению мозга и проблемам со сном. Павел Дуров никак публично не комментировал заявления Ирины Болгар об их совместной жизни, а в конце июля 2024 года рассказал, что долгое время был донором спермы и у него более ста биологических детей в 12 странах.