Роскомнадзор направил в Telegram требование заблокировать боты и каналы, которые распространяют личные данные россиян. Ведомство пояснило, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных.
Подробно о том, как работают такие боты, мы писали здесь.
Российские чиновники уже начали борьбу с ботами, разглашающими персональные данные. Например, они добились того, чтобы крупнейший из них, «Глаз бога», был отключен от всех российских агрегаторов платежей, включая «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa, Robokassa. После отключения владельцы бота объявили, что временно он будет работать бесплатно. Некоторые функции (например, расширенный поиск данных по адресу электронной почты) остались платными, но пополнить баланс с помощью платёжных систем невозможно (хотя бот начисляет по 1 рублю за каждого приглашённого по реферальной ссылке).
Какие меры грозят Telegram в случае отказа заблокировать боты по требованию Роскомнадзора, неизвестно. В 2018 году суд по требованию Роскомнадзора принял решение заблокировать Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ ключи для расшифровки переписки. Спустя два года Telegram был разблокирован, хотя фактически он оставался доступен всё время, пока находился под блокировкой.
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