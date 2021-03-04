Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, планирует запустить собственный аналог Clubhouse. TikTok и Clubhouse хотя и совершенно не пересекаются в своих концепциях, но являются самыми трендовыми и хайповыми соцсетями современности.
Аналог Clubhouse от создателя TikTok будет запущен в первую очередь в Китае. Новый сервис находится на начальном этапе разработки и скорее всего будет работать в этой стране с учётом её реалий, то есть в условиях строжайшей цензуры и под государственным надзором.
По данным Reuters, в разработке этого сервиса компании ByteDance помогает Xiaomi, которая недавно обновила приложение Mi Talk, превратив его в клуб по интересам для профессионалов, попасть в который можно только по приглашениям от действующих участников.
Пользователи Clubhouse общаются голосом в тематических конференциях. Приложение этого сервиса доступно только на iOS, зарегистрироваться в нём можно исключительно по инвайту. Clubhouse набирал популярность в январе и феврале, однако в марте количество скачиваний и новых регистраций стремительно идёт на спад.
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