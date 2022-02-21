Поступили массовые жалобы на работу Яндекс.Почты.Пользователи столкнулись с техническими проблемами сервиса почты Яндекс. Сайт Downtector, отслеживающий неисправности сервисов, указывает, что сбой начался 21 февраля в 9.00 утра по московскому времени.Кнопка «Отправить» не реагирует на нажатие или появляется сообщение «Письмо не отправлено». На момент написания заметки, отчеты о проблеме отправило почти 1800 человек.