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Поступили массовые жалобы на работу Яндекс.Почты. 

Пользователи столкнулись с техническими проблемами сервиса почты Яндекс. Сайт Downtector, отслеживающий неисправности сервисов, указывает, что сбой начался 21 февраля в 9.00 утра по московскому времени.

Не работает Яндекс. Текущие проблемы и статус. _ Downdetector.png

Кнопка «Отправить» не реагирует на нажатие или появляется сообщение «Письмо не отправлено». На момент написания заметки, отчеты о проблеме отправило почти 1800 человек.


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Downtector Downtector

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