Популярные токены криптовалют стремительно теряют в цене. Об этом сообщают в российском издании РБК.
Согласно источнику, за последнюю неделю Bitcoin — самая популярная в мире криптовалюта — обвалился на 8% и теперь он стоит чуть менее $39 тысяч за монету. Неделей ранее его курс составлял более $42 тысяч.
Упали и другие токены на рынке. Например, вторая по популярности крипта Ethereum показала снижение на ~7% и стала стоить около $2650 за монету. Ниже по списку токены Tether, BNB, Cardano и Terra тоже упали, снижение в первой десятке составляет от 0,02 до 5%. Распиаренный Илоном Маском Dogecoin вовсе просел на 10% и даже вылетел из мирового топ-10. Shiba Inu, получившая популярность от того же Маска, потеряла еще больше — 15,5%. Похоже, эти два токена остро нуждаются в скандальных твитах своего покровителя. Согласно данным аналитиков, курс продолжает падать.
Эксперты утверждают, что для такого обвала в данный момент существуют две причины. Первая — повышенная напряженность между Россией, Украиной и США. Отмечается, что эта эскалация конфликта может привести «биток» к курсу в $35 тысяч или даже меньше. Вторая причина — ожидание повышения процентных ставок в США, которые переживают сейчас рекордный уровень инфляции.
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