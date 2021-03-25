



Компания Square Enix выпустила мобильную версию игры Final Fantasy VIII Remastered. Игра платная и относительно дорогая, но с 25 марта по 4 апреля она продаётся со скидкой.



Оригинальная версия Final Fantasy VIII балы выпущена в 1999 году на PlayStation, а затем портирована на Windows. В 2019 году Square Enix выпустила улучшенное издание этой игры для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, а теперь ремастер добрался и до мобильных устройств.



В Final Fantasy VIII Remastered была оптимизирована графика, благодаря чему поддерживается гораздо более высокая детализация сцен, чем в оригинальной редакции игры. Мобильная версия игры занимает около 2,5 ГБ и довольно требовательна к производительности смартфонов и планшетов.



Восьмая часть Final Fantasy, по словам разработчика, была продана тиражом более 9,6 миллиона экземпляров, что сделало её самой популярной игрой франшизы.



Final Fantasy VIII Remastered после завершения распродажи будет стоить 20,99 доллара. Сейчас эту игру можно приобрести за 16,99 доллара или 1590 рублей. Дополнительных встроенных покупок и рекламы в ней нет.

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